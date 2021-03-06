В Словакии не хватает мест в реанимации. Больных коронавирусом направляют в ФРГ и Польшу

Словакия из-за отсутствия мест в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляет их в больницы ФРГ и Польши, сообщили сегодня в министерстве здравоохранения республики.
Первых двух пациентов из Словакии принял немецкий город Дортмунд. Пациенты с тяжелым течением болезни направляются также в Польшу, в специализированную больницу города Горлице.
В больницах Словакии в настоящее время на лечении находятся 3 911 заразившихся COVID-19.
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