В Словакии не хватает мест в реанимации. Больных коронавирусом направляют в ФРГ и Польшу

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6 марта 2021, 20:44 Источник: ТАСС

флаг Словакии, фото: pixabay.com

Словакия из-за отсутствия мест в отделениях интенсивной терапии для тяжелобольных пациентов с коронавирусом направляет их в больницы ФРГ и Польши, сообщили сегодня в министерстве здравоохранения республики.

Первых двух пациентов из Словакии принял немецкий город Дортмунд. Пациенты с тяжелым течением болезни направляются также в Польшу, в специализированную больницу города Горлице.

В больницах Словакии в настоящее время на лечении находятся 3 911 заразившихся COVID-19.

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