Турчинов озвучил свою версию потери Крыма

Бывший спикер Верховной Рады и экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своей страны. По его словам, активная мобилизация в 2014-м году была безуспешной.
По мнению Турчинова, Киев мог бы не потерять Крым, если бы в своё время не отказался от ядерного оружия, не занимался системным разоружением ВС и не подписал Харьковские соглашения, которые предусматривают нахождение Черноморского флота РФ на территории Украины.
На тот период Украина находилась в тяжелом экономическом положении. "В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.
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