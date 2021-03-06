Турчинов озвучил свою версию потери Крыма

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6 марта 2021, 18:55

Турчинов, фото: соцсети

Бывший спикер Верховной Рады и экс-глава СНБО Александр Турчинов заявил, что в начале 2014 года украинская армия не была готова к защите своей страны. По его словам, активная мобилизация в 2014-м году была безуспешной.

По мнению Турчинова, Киев мог бы не потерять Крым, если бы в своё время не отказался от ядерного оружия, не занимался системным разоружением ВС и не подписал Харьковские соглашения, которые предусматривают нахождение Черноморского флота РФ на территории Украины.

На тот период Украина находилась в тяжелом экономическом положении. "В начале 2014 года на счете в казначействе было около 100 000 гривен", - рассказал Турчинов.

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