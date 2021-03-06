Глава ДНР Пушилин заявил о признаках подготовки Украины к нападению на Донбасс

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6 марта 2021, 18:48

Денис Пушилин, фото: twitter.com/pushilindenis

Глава Донецкой народной республики Денис Пушилин заявил об очевидных признаках подготовки Украины к новым военным действиям в Донбассе. В эфире YouTube-канала «Соловьев Live» Пушилин со ссылкой на разведку ДНР поделился информацией о том, что киевские власти стягивают наёмников и диверсантов к линии соприкосновения в Донбассе.

По разведданным самопровозглашенной республики, «там сейчас скапливаются иностранные советники, инструктора, и они готовят диверсантов».

По его словам, диверсионные группы — это сейчас основная угроза, - передаёт RT. Пушилин также добавил, у украинских военных сейчас «установка блокировать во всех подгруппах любые договоренности». Как пояснил глава ДНР, «это очередной признак, что они готовятся к войне».

Бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков сообщил о переброске украинской армией танков и БМП железнодорожным составом. В сводке Стрелкова боевых действий за 5 марта 2021 года, опубликованной в соцсети Вконтакте, говорится, что со стороны Харькова через Изюм проследовал железнодорожный состав, на ЖД платформах которого находились танки и БМП".