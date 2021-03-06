Донецкая область осталась без газа из-за долгов перед украинской компанией

Аргументы Недели → В мире 13+

6 марта 2021, 17:14

газ, фото: pixabay.com

Донецкая область осталась без газоснабжения из-за долгов коммунального предприятия "Донецктеплокоммунэнерго" перед компанией "Нафтогаз Украины", сообщила пресс-служба газораспределительной компании "Донецкоблгаз".

При этом "Донецкоблгаз" переложил всю ответственность за случившееся на самих коммунальщиков и "Нафтогаз". В пресс-службе пояснили, что не имеют права поступить другим образом. Отмечается, что "Донецктеплокоммунэнерго" и "Нафтогаз Украины" заставляют газораспределительную компанию поступать согласно законодательству, чтобы не допустить нанесения государству убытков от несанкционированного потребления газа в размере 150 млн гривен в месяц (примерно 401,9 млн рублей).

"Группа "Нафтогаз" призывает частное акционерное общество "Донецкоблгаз" воспользоваться опытом других регионов и возобновить поставки газа "Донецктеплокоммунэнерго" и, соответственно, вернуть тепло потребителям", — говорится в сообщении на странице в Facebook "Нафтогаза".

Общая задолженность "Донецктеплокоммунэнерго" перед "Нафтогазом Украины" составляет более 1,548 млрд гривен (около $56 млн). Для возобновления газоснабжения предприятие должно уплатить не менее 302,1 млн гривен (почти $11 млн).

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах Украины полностью перейти через четыре года на собственный природный газ.