Украина намерена полностью перейти на собственный газ

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4 марта 2021, 16:52

facebook.com / Денис Шмигаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль заявил о планах Украины полностью перейти через четыре года на собственный природный газ. Для этого будут увеличивать его добычу, благодаря также открытию новых месторождений.

Шмыгаль уточнил, что речь идет о потребностях как населения, так и производственных потребителей газа. Киев намерен инвестировать 10 млрд гривен ($357 млн) в развитие внутренней добычи газа в ближайшие несколько лет.

Сейчас Украина покупает российский газ по реверсу из Европы, так как Киев отказался заключать контракт с «Газпромом» на поставку топлива.

Ранее глава «Нафтогаза» Коболев сообщил о готовности Украины к тому, что «Северный поток-2» будет достроен.