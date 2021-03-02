Глава «Нафтогаза» Коболев сообщил о готовности Украины к тому, что «Северный поток-2» будет достроен

Аргументы Недели → В мире 13+

2 марта 2021, 07:30 Источник: Коммерсантъ

Nord Steram 2, globallookpress.com/

Глава украинской компании «Нафтогаз» Андрей Коболев сообщил о готовности Украины к тому, что газопровод «Северный поток-2» будет достроен.

Строительство трубопровода «Северного потока-2», по которому газ пойдет напрямую из России в Германию, было приостановлено в декабре 2019 года из-за американских санкций.

Коболев считает, что из-за ввода «Северного потока-2» Киев потеряет доходы от транзита и «компонент безопасности», но дефицита газа на Украине не будет.

По его оценке, сейчас борьба с проектом относительно успешная, и шансы на его остановку неплохие, в том числе благодаря содействию США.

Украинские СМИ цитируют главу энергетической компании: «Если посмотреть на показатели этого лета, то благодаря нашим подземным хранилищам и за счет полной интеграции в европейскую газотранспортную систему мы будем иметь баланс энергоресурсов и получать их по справедливой цене».

По мнению главы «Нафтогаза», на рынке электроэнергии Украина зависима от импорта из Белоруссии. н пояснил, что «если завтра по каким-то причинам поставки оттуда прекратятся, то страну могут ждать веерные отключения».

Вице-премьер правительста РФ Александр Новак заявил недавно, что «Северный поток-2» достроено на 95 процентов.

Зампред Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России.