Зампред Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России

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1 марта 2021, 20:01

Игорь Ананских, фото: State Duma Russia/via Globallookpress.com

Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил слова главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева о том, что прямой импорт российского газа поставил бы под угрозу суверенитет Украины.

Как отметил Ананских, Коболев показал свою некомпетентность в данной ситуации, сообщает RT. Пусть занимается экономикой, а не политикой. "Продажа газа - это коммерческий бизнес, политики в этом нет", - подчеркнул депутат, напомнив, что Россия сотрудничает со множеством государств в вопросах импорта газа. При этом выгоду имеют все. "Северный поток-2" строится, чтобы продавать газ России.

Коболев ранее заявил, что договоренности о прямом импорте газа из России не могут быть "без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль". Это "посягательство на суверенитет Украины".