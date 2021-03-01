Зампред Госдумы Игорь Ананских прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» о закупке газа из России
1 марта 2021, 20:01
Заместитель председателя Госдумы Игорь Ананских оценил слова главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева о том, что прямой импорт российского газа поставил бы под угрозу суверенитет Украины.
Как отметил Ананских, Коболев показал свою некомпетентность в данной ситуации, сообщает RT. Пусть занимается экономикой, а не политикой. "Продажа газа - это коммерческий бизнес, политики в этом нет", - подчеркнул депутат, напомнив, что Россия сотрудничает со множеством государств в вопросах импорта газа. При этом выгоду имеют все. "Северный поток-2" строится, чтобы продавать газ России.
Коболев ранее заявил, что договоренности о прямом импорте газа из России не могут быть "без политической составляющей, которую будет диктовать Кремль". Это "посягательство на суверенитет Украины".
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.