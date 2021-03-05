В офисе Зеленского заявили о стремлении преодолеть олигархическую систему

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5 марта 2021, 22:52

флаг Украины, фото: pixabay.com

Власти Украины будут продолжать реформирование всех секторов и стремиться преодолеть систему, в которой доминируют олигархи. Об этом сообщили в офисе украинского лидера Владимира Зеленского.

Заявляется, что борьба с олигархами продолжится не только в плане уголовной ответственности, сообщает RT. Киев будет укреплять отношения с США.

В офисе Зеленского поблагодарили партнеров в Европе и США за поддержку в этом направлении.

В партии Зеленского оценили санкции США против Коломойского.