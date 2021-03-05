В партии Зеленского оценили санкции США против Коломойского
5 марта 2021, 22:35
Глава партии «Слуга народа» и замглавы фракции в Верховной раде Александр Корниенко считает, что санкции США против украинского бизнесмена Игоря Коломойского и его семьи указывают на то, что с ним «нежелательно иметь дело».
Корниенко подчеркнул, что президент Украины Владимир Зеленский продолжит проводить политику «деолигархизации».
Правительство США запретило въезд в страну украинскому предпринимателю Игорю Коломойскому и его семье — супруге, сыну и дочери. Как отметил госсекретарь США Энтони Блинкен, визовые ограничения применяются в отношении «олигарха и бывшего украинского должностного лица Игоря Коломойского» за его причастность к коррупции в крупных размерах.
Речь идет о 2014-2015 годах, когда Коломойский был губернатором Днепропетровской области.
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