«Спутник V» стал второй по популярности вакциной в мире

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5 марта 2021, 18:54

вакцинация, фото: Nikolay Gyngazov/Global Look Press

Российская вакцина «Спутник V» вышла на второе место по числу одобривших ее стран, обогнав препарат Соединенных Штатов Pfizer. Об этом сообщили сегодня разработчики в Twitter.

Первое место в настоящий момент у вакцины британско-шведской компании AstraZeneca, разрешенной в 49 странах, "Спутник V" одобрили 45 стран. Третью строчку занимает Pfizer (43 страны).

Ранее сообщалось, что Европейское агентство лекарственных средств (EMA) начало последовательную экспертизу регистрационного досье российской вакцины против новой коронавирусной инфекции "Спутник V".