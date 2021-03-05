Зеленский лишил Саакашвили поста

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили был выведен из персонального состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Указ украинского лидера Владимира Зеленского размещен на его официальном сайте. Место Саакашвили в совете займет эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Георгий Цхакая. Причины кадрового решения не объясняются.

Ранее Саакашвили заявил, что Херсон и Мариуполь перейдут России.

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