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Зеленский лишил Саакашвили поста

, 18:06

Зеленский лишил Саакашвили поста
Михаил Саакашвили, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Грузии, глава Исполнительного комитета реформ Украины Михаил Саакашвили был выведен из персонального состава Координационного совета по решению проблемных вопросов в сфере градостроительства.

Указ украинского лидера Владимира Зеленского размещен на его официальном сайте. Место Саакашвили в совете займет эксперт исполнительного комитета Национального совета реформ Георгий Цхакая. Причины кадрового решения не объясняются.

Ранее Саакашвили заявил, что Херсон и Мариуполь перейдут России.

НС

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