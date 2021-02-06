Саакашвили заявил, что Херсон и Мариуполь перейдут России
6 февраля 2021, 17:20[ «Аргументы Недели» ]Источник: РИА "Новости"
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал блокировку неугодных Киеву оппозиционных телеканалов. Экс-губернатор Одесской области предсказал Украине потерю ряда территорий.
Этот шаг Зеленского, по словам Саакашвили, не только не поможет в деле остановки военного конфликта на Донбассе, но еще и спровоцирует обострение ситуации.
"Будут стрелять еще больше, не надо себя обманывать... Им надо обязательно взять под контроль Мариуполь и Херсон", - считает Саакашвили. Москве якобы необходим "плацдарм" на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.
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