Саакашвили заявил, что Херсон и Мариуполь перейдут России

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6 февраля 2021, 17:20 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА "Новости"

Михаил Саакашвили, Jaap Arriens/ZUMAPRESS.com

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили прокомментировал блокировку неугодных Киеву оппозиционных телеканалов. Экс-губернатор Одесской области предсказал Украине потерю ряда территорий.

Этот шаг Зеленского, по словам Саакашвили, не только не поможет в деле остановки военного конфликта на Донбассе, но еще и спровоцирует обострение ситуации.

"Будут стрелять еще больше, не надо себя обманывать... Им надо обязательно взять под контроль Мариуполь и Херсон", - считает Саакашвили. Москве якобы необходим "плацдарм" на Украине, чтобы содержать Крым, снабжать его водой и улучшить логистику.

Экс-глава управления СБУ Вовк: от Украины останется «Чернигово-Киевское княжество» в случае получения Донбассом особого статуса.