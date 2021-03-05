Лукашенко рассказал, что КГБ Белоруссии пресек деятельность террористической группы, готовившей взрывы

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5 марта 2021, 17:03

Александр Лукашенко, Kremlin Pool / globallookpress.com

КГБ Белоруссии пресек деятельность новой террористической группы, у которой были изъяты арсеналы с тротилом и пластитом. Об этом сообщил президент республики Александр Лукашенко, общаясь с работниками ООО "МотоВелоЗавод".

Лукашенко отметил, что это новая банда, не террористическая группировка Николая Автуховича, деятельность которой в конце 2020 года пресекли в Белоруссии. КГБ в скором времени расскажет подробности.

Ранее Лукашенко заявил о попытках внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии.