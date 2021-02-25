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Лукашенко заявил о попытках внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии

, 12:45 Источник: eadaily.com

Лукашенко заявил о попытках внешних сил расшатать обстановку в Белоруссии
Александр Лукашенко. Фото: сайт президента РБ

Внешние силы стремятся расшатать обстановку в Белоруссии. Об этом президент республики Александр Лукашенко сообщил на встрече с госсекретарем Совбеза РБ Александром Вольфовичем.

По его словам, обеспечение стабильности и безопасности внутри Белоруссии в текущем непростом году является основным.

«Очень будет непростой год. И не только потому, что есть некое недопонимание в обществе процессов развития Белоруссии, желание дестабилизировать обстановку в Белоруссии некоторых внутренних сил и особенно внешних. Не было бы внешних сил, не было бы этого давления», - отметил Лукашенко.

Белорусский лидер также отметил, что страной пытаются «рулить и управлять».

«И сигналы, и не просто сигналы – это конкретные действия – идут из-за рубежа», – сказал Лукашенко.

Ранее политолог объяснил, почему Лукашенко стремится к контролю над экономикой.

ДВа

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