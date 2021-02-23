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Политолог Озимко объяснил, почему Лукашенко стремится к контролю над экономикой

, 13:11 Источник: Свободная пресса

Политолог Озимко объяснил, почему Лукашенко стремится к контролю над экономикой
Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: сайт Кремля.

Риторика Лукашенко говорит о том, что вопрос сохранения контроля над крупнейшими госпредприятиями является для Минска принципиальным.

Так считает белорусский политический обозреватель Кирилл Озимко, прокомментировавший итоги визита президента Белоруссии в Сочи.

По словам эксперта, белорусский президент – авторитарный правитель, который стремится к полному контролю над экономической сферой в Белоруссии, что станет затруднительно, если в стране начнет господствовать российский крупный капитал.

Что касается вопроса о нейтралитете Белоруссии, то, как считает эксперт, не следует такое серьезное внимание уделять формулировкам, «когда на Руси издревле повелось, что слово и решение царя-батюшки выше того, что написано в законах».

«Белоруссии формулировка о «нейтралитете» не мешала подписывать договор о Союзном государстве и вступать в военный блок ОДКБ. Ну отменят норму, что поменяется? Все равно развитие интеграции будет зависеть от того, что конкретно решат Путин и Лукашенко», - резюмировал Озимко.

Ранее политолог Зимовский прокомментировал встречу Путина и Лукашенко цитатой из Булгакова.

ДВа

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