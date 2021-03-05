Немецкий депутат подверг критике санкции ЕС против России

Депутат бундестага от фракции "Левые" Андрей Хунко заявил в рамках разговора с журналистами в пятницу, что санкции Европейского Союза в отношении России могут еще больше углубить разногласия.
Хунко уточнил, что отношения ЕС с Россией к настоящему моменту достигли исторического минимума, о чем он "очень сожалеет".
По словам депутата бундестага, действия Евросоюза по обвинению РФ и введению санкций вступают в противоречие с принципами верховенства закона. Андрей Хунко подчеркнул, что подобные нарушения необходимо преследовать по закону.
Депутат также выразил мнение, что вместо постепенного разрушения отношений ЕС и Москва должны объединиться для борьбы с пандемией COVID-19, глобальным потеплением и другими угрозами.
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