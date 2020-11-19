Представители почти всех фракций бундестага проголосовали за «Северный поток — 2»

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19 ноября 2020, 22:09 [ «Аргументы Недели» ] Источник: РИА Новости

здание Бундестага, фото: bundestag.de/ru

В Германии представители почти всех фракций бундестага, кроме «Зелёных», проголосовали в ходе слушаний за поддержку газопровода «Северный поток — 2». Инициативу фракции «Альтернатива для Германии» поддержали 546 депутатов, 83 высказались против.

Председательствующая на заседании федерального собрания ФРГ Клаудиа Рот заявила, что очевидно, «новый президент США Джо Байден не только придерживается позиций администрации Дональда Трампа по «Северному потоку — 2», но и готов наложить ещё более жёсткие санкции на страховые компании и ведомства, которые занимаются сертификацией».

Глава комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст заявил, что Германия в случае усиления санкций США по «Северному потоку — 2» должна принять ответные санкции. По его словам, по отношению к США нужно сделать то же, чем грозят они: ввести санкции против отдельных лиц, запретить въезд, заморозить вклады.

Также он предложил рассмотреть ведение штрафных пошлин на импортный газ из США