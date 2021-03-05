В Киеве выразили надежду на максимально ускоренное вступление Украины в НАТО

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5 марта 2021, 14:26 Источник: РИА "Новости"

флаг НАТО, Wu Wei/ZUMAPRESS.com

Глава офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Ермак в пятницу, 5 марта, заявил, что в Киеве рассчитывают на максимально ускоренное вступление страны в Североатлантический альянс.

Андрей Ермак подчеркнул, что получение Украиной в июне минувшего года статуса партнера НАТО с расширенными возможностями вывело страну на принципиально новый уровень сотрудничества с Североатлантическим альянсом в сферах обороны и безопасности.

По мнению главы офиса Зеленского, Украина "заслуживает стать частью семьи стран НАТО".