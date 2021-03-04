Китай не планирует создавать с Россией военных альянсов против НАТО

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4 марта 2021, 17:40

В Министерстве обороны «Поднебесной» сообщили, что не намерены создавать с российским государством военного союза против НАТО. Пекин даёт понять Вашингтону, что не хочет портить с ним отношения и выступает за развитие диалога.



В Китайской академии общественных наук считают, что военные союзы являются пережитками «холодной войны». НАТО создавалось против Советского Союза, а не против Китая. Североатлантический альянс пока не принёс никакого вреда интересам КНР. Военные союзы загоняют государства в угол и лишают возможностей для мирного развития.



Между Москвой и Пекином имеется договор от 2001 года, в котором прописаны совместные действия в случае возникновения угрозы. Данный договор значительно отличается от других военных соглашений между государствами. Вопрос о подписании нового военного договора был поднят потому, что на Россию и Китай западные государства начали оказывать заметное давление. Диалог о военном сотрудничество является скорее желанием припугнуть заокеанских коллег, предполагают эксперты.



