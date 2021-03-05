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Армения отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение – 2021»

, 14:02 Источник: РИА "Новости"

Армения отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение – 2021»
микрофон, pixabay.com

В пятницу, 5 марта, стало известно, что Армения отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение – 2021". Об этом сообщило ранее сегодня общественное телевидение страны.

Согласно последней информации, после детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение приняло решение об отказе Армении принимать участие в "Евровидении" в текущем году. Это связано с "последними событиями" в стране и нехваткой времени – вышеуказанные факторы не позволят артистам надлежащим образом представить свою страну на конкурсе.

Ранее стало известно, что Первый канал отобрал несколько музыкантов, которые смогут претендовать на участие от России в международном конкурсе "Евровидение", который пройдет 18 – 22 мая в Нидерландах.

ЕТ

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