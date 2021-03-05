Армения отказалась участвовать в конкурсе «Евровидение – 2021»

В пятницу, 5 марта, стало известно, что Армения отказалась от участия в международном музыкальном конкурсе "Евровидение – 2021". Об этом сообщило ранее сегодня общественное телевидение страны.
Согласно последней информации, после детальных обсуждений и переговоров общественное телевидение приняло решение об отказе Армении принимать участие в "Евровидении" в текущем году. Это связано с "последними событиями" в стране и нехваткой времени – вышеуказанные факторы не позволят артистам надлежащим образом представить свою страну на конкурсе.
Ранее стало известно, что Первый канал отобрал несколько музыкантов, которые смогут претендовать на участие от России в международном конкурсе "Евровидение", который пройдет 18 – 22 мая в Нидерландах.
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