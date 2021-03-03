Названы кандидаты на Евровидение от России 

Аргументы Недели → Шоу-бизнес 13+

3 марта 2021, 22:36

Первый канал отобрал несколько музыкантов, которые смогут претендовать на участие в международном конкурсе "Евровидение" 18-22 мая в Нидерландах от России. Организаторы все же решили провести конкурс в очном формате.

Участник от России будет выбран в результате национального зрительского голосования. Специальное праздничное шоу пройдет в прямом эфире 8 марта. Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст сообщил, что группа Little Big также появится на этом шоу.

В шорт-лист, который предложат зрителям, вошли Моргенштерн, Егор Крид, Антон Беляев из группы Therr Maitz, дуэт #2Маши и Niletto. Об этом стало известно благодаря сообщению Telegram-канала Super.

Конкурс песни "Евровидение", отмененный в прошлом году из-за пандемии, пройдет 18-22 мая на арене Ahoy в Роттердаме с участием исполнителей из 41 страны.