Глава Минздрава Украины Степанов заявил, что в стране никогда не зарегистрируют «Спутник V»

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5 марта 2021, 13:30 Источник: РИА "Новости"

вакцина "Спутник V", Yousef Masoud/Keystone Press Agency

Глава украинского министерства здравоохранения Максим Степанов заявил в пятницу, что российская вакцина "Спутник V" от COVID-19 ни при каких обстоятельствах не будет зарегистрирована на Украине.

В конце января Верховная рада проголосовала за принятие закона, предусматривающего возможность регистрировать препараты против коронавируса для использования на Украине при условии, если имеется подтверждение об успешном проведении доклинических испытаний, а клинические исследования осуществлялись с разрешения соответствующих компетентных органов США, Британии, Канады, Швейцарии, Японии, Австралии, Китая, Индии, Израиля, Мексики, Бразилии или ЕС. В вышеуказанном документе также подчеркивается, что данное лекарственное средство не должно быть разработано в России.

Максим Степанов в рамках выступления в Раде 5 марта подчеркнул, что уже неоднократно заявлял – "Спутник V" не будет зарегистрирован на Украине ни при каких обстоятельствах.