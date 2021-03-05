В МИД Украины заявили, что вопрос о привлечении США к участию в переговорах по Донбассу не стоит

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5 марта 2021, 13:02 Источник: ТАСС

глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, Serhii Hudak/Keystone Press Agency

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что переговоры в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе напоминают "театр абсурда", но они не нуждаются в привлечении к ним США.

Кулеба, отвечая на вопрос о возможности привлечения Вашингтона к урегулированию ситуации на востоке страны, о чем ранее заявлял полпред Киева в группе Леонид Кравчук, отметил, что в настоящий момент такой вопрос не стоит. Дипломат также подчеркнул, что формат контактной группы предполагает участие в переговорах только трех сторон – Украины, России и ОБСЕ.

Глава украинского МИД, однако, считает, что обсуждения в рамках Трехсторонней контактной группы "напоминают все больше театр абсурда", в рамках которых РФ и приглашенные ДНР и ЛНР "водят ситуацию по кругу", чтобы затянуть процесс.