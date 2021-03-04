Песков назвал «красную черту» для России в конфликте на Донбассе

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4 марта 2021, 17:22

Дмитрий Песков, фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress.com

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ, сообщил в четверг, 4 марта, что в Кремле наблюдают за ростом напряженности в зоне конфликта на Донбассе и фиксируют все участившиеся обстрелы украинской стороны на линии соприкосновения.

«Красная черта — это возобновление полноформатных боевых действий», - пояснил официальный представитель Кремля. По словам Пескова, «главное, чтобы полноценная гражданская война не возобновилась».

Песков заявил, что в Кремле надеются: «.. руководству Украины удастся удержать эти формирования и подразделения... от дальнейших провокационных действий и от наращивания напряженности. Мы рассчитываем на то, что Киев будет оставаться приверженным договоренности, которая была достигнута в рамках контактной группы, будет привержена подписи президента Зеленского под Минским комплексом мер», – цитирует РИА Новости Пескова.

Украина нападет на самопровозглашенные ДНР и ЛНР в мае, прогнозирует Владимир Жириновский.