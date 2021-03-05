В ВОЗ назвали возможные сроки окончания пандемии COVID-19

Аргументы Недели → В мире 13+

5 марта 2021, 12:11 Источник: Welt

люди в респираторах, Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил мнение, что 2021 будет еще одним "годом коронавируса", а на завершение пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года.

Ханс Клюге считает, что в текущем году ситуация с COVID-19 будет более предсказуемой и управляемой, в отличие от 2020 года, который стал Terra incognita с его научной и политической неизвестностью.

Сейчас, по словам главы европейского отделения ВОЗ, в мире есть инструменты, диагностические программы, а также вакцины. Клюге полагает, что вирус к началу 2022 года не исчезнет, однако пандемия закончится.

В ВОЗ также считают, что очень важным будет процесс снятия ограничений – он не должен быть слишком быстрым, поскольку в этом случае все "вернется к началу".