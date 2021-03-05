В ВОЗ назвали возможные сроки окончания пандемии COVID-19

Глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения Ханс Клюге выразил мнение, что 2021 будет еще одним "годом коронавируса", а на завершение пандемии можно рассчитывать к началу 2022 года.
Ханс Клюге считает, что в текущем году ситуация с COVID-19 будет более предсказуемой и управляемой, в отличие от 2020 года, который стал Terra incognita с его научной и политической неизвестностью.
Сейчас, по словам главы европейского отделения ВОЗ, в мире есть инструменты, диагностические программы, а также вакцины. Клюге полагает, что вирус к началу 2022 года не исчезнет, однако пандемия закончится.
В ВОЗ также считают, что очень важным будет процесс снятия ограничений – он не должен быть слишком быстрым, поскольку в этом случае все "вернется к началу".
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