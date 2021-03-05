В России выявили более 11 тысяч новых случаев заражения COVID-19

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5 марта 2021, 11:10

тест на COVID-19, via www.imago-images.de/www.imago-images.de

За минувшие сутки количество случаев заражения коронавирусом нового типа в России увеличилось на 11 024. Об этом сообщили в пятницу в оперативном штабе по борьбе с распространением COVID-19.

Согласно последней информации, новые случаи заболевания были зарегистрированы за прошедшие 24 часа в 85 регионах Российской Федерации. В оперштабе уточнили, что у 1 322 (12,0%) зараженных нет каких-либо клинических проявлений коронавирусной инфекции.

В общей сложности с начала пандемии в России выявили 4 301 159 случаев заболевания COVID-19.