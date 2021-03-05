В Челябинской области продлен режим самоизоляции жителей старше 65 лет

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5 марта 2021, 10:04 Татьяна Михайлова

Фото Людмилы Ковалевой ("Южноуральская панорама")

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Согласно документу, режим продлен еще на две недели.

Первый заместитель губернатора Ирина Гехт отметила, что дополнительное время даст возможность привиться от коронавируса всем, кто еще не успел это сделать. «Мы вели активную информационную кампанию в отношении этой категории, для того чтобы вакцинировать их и дать возможность жить полноценной жизнью, в том числе работать и заниматься плановой диспансеризацией, если это необходимо», — отметила она. Предполагается, что по истечении двух недель режим для граждан старшего возраста продлеваться больше не будет.

Добавим, что в Челябинской области насчитывается 57 тысяч работающих пенсионеров.