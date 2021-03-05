Правительство Китая объявило о повышении пенсионного возраста

Правительство Китая в рамках 14-й пятилетки – с 2021 по 2025 год – будет поэтапно повышать пенсионный возраст в стране и улучшит систему социального обеспечения. Об этом сообщается в докладе.
В документе подчеркивается, что правительство намерено работать над достижением адекватного уровня рождаемости. Подчеркивается, что нормативный пенсионный возраст в стране будет повышаться поэтапно с покрытием основного пенсионного страхования по старости до 95 процентов граждан.
Кроме того, будет совершенствоваться система соцобеспечения и благотворительности.
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