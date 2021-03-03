Депутаты Госдумы предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается перерасчитать пенсии работающим пенсионерам.
Один из авторов инициативы глава комитета по труду и социальной политике нижней палаты парламента Ярослав Нилов рассказал, что предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла.
Об этом Нилов уточнил в своем Telegram-канале.
Депутат напомнил, что ежегодно 1 августа происходит перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров.
"По действующим нормативам максимальный "прирост" страховой пенсии составит лишь 3 балла в год вместо максимума в 10 баллов при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента", - отметил он.
3 балла для работающих пенсионеров на 2021 год - это увеличение размера пенсии с 1 августа чуть более, чем на 296 рублей.
Но работающим пенсионерам с 2016 года не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии.
"Законопроект ЛДПР направлен на устранение этой несправедливости - перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - выразил мнение парламентарий.