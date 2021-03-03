Депутаты Госдумы предложили пересчитать пенсии работающим пенсионерам

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3 марта 2021, 09:16 Источник: Ярослав Нилов, Телеграм

фото: pixabay.com

Депутаты внесли в Госдуму законопроект, которым предлагается перерасчитать пенсии работающим пенсионерам.

Один из авторов инициативы глава комитета по труду и социальной политике нижней палаты парламента Ярослав Нилов рассказал, что предлагается снять ограничение на перерасчет пенсий работающим пенсионерам, отменив предел для индивидуального коэффициента в три балла.

Об этом Нилов уточнил в своем Telegram-канале.

Депутат напомнил, что ежегодно 1 августа происходит перерасчёт страховой пенсии для работающих пенсионеров.

"По действующим нормативам максимальный "прирост" страховой пенсии составит лишь 3 балла в год вместо максимума в 10 баллов при обычном исчислении индивидуального пенсионного коэффициента", - отметил он.

3 балла для работающих пенсионеров на 2021 год - это увеличение размера пенсии с 1 августа чуть более, чем на 296 рублей.

Но работающим пенсионерам с 2016 года не полагается ни индексации, ни фиксированной выплаты к страховой пенсии.

"Законопроект ЛДПР направлен на устранение этой несправедливости - перерасчёт страховой пенсии работающим пенсионерам должен осуществляться по максимальному значению индивидуального пенсионного коэффициента, применяемого при назначении страховой пенсии", - выразил мнение парламентарий.