Армянский политик Айк Бабуханян: войну в Нагорном Карабахе выиграла Турция

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5 марта 2021, 11:04

Боец армии Нагорного Карабаха, Celestino Arce Lavin / globallookpress.com

Войну на территории Нагорного Карабаха выиграла Турция. Соответствующую точку зрения озвучил армянский политический деятель Айк Бабуханян, говорится в материале, размещенном на страницах интернет-СМИ.

Как пишет портал Iravunk, Бабуханян отметил, что утверждение, согласно которому победу по итогам конфликта одержал Азербайджан, является мифом. Политик указал на то, что Баку не удалось выполнить свою задачу – полностью овладеть Карабахом за восемь–десять дней.

В результате противостояния азербайджанская сторона получила контроль над семью районами «пояса безопасности», непосредственно в Карабахе закавказская республика завладела только землями Гадрутского района и городом Шуши. При этом Азербайджан потерял свыше 20 тысяч убитыми и ранеными, был нанесен значительный ущерб его гражданской инфраструктуре. Страна лишилась части своего суверенитета, уступив его Анкаре, считает Айк Бабуханян.

Он констатировал, что армянское население, которое проживает на территориях, отошедших под юрисдикцию Баку, никогда с этим не смирится, поэтому надеяться на установление долгосрочного мира нельзя. По мнению политика, именно на такой исход рассчитывала Турция, когда провоцировала Азербайджан начать операцию в Нагорном Карабахе. Анкаре, а также западным государствам «нужна ситуация, которую в любой момент можно будет подорвать», резюмировал Бабуханян.

Как сообщалось ранее на текущей неделе, армянский генерал Мовсес Акопян заявил, что в ходе боевых действий в Карабахе израильская система Barak-8 сбила ракету «Искандер», запущенную по городу Баку.