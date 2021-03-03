Генерал Акопян: во время войны в Карабахе израильский комплекс уничтожил ракету «Искандер», запущенную Арменией по Баку

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3 марта 2021, 13:27

Запуск ракеты оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», MOD Russia / globallookpress.com

В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе израильский комплекс Barak-8 уничтожил ракету «Искандер», запущенную Арменией по городу Баку. С соответствующим заявлением выступил армянский генерал Мовсес Акопян.

Из слов военного следует, что инцидент, о котором идет речь, произошел в последние дни противостояния на территории Карабаха. Армянские силы запустили по Баку ракету «Искандер». Азербайджанская сторона смогла сбить снаряд посредством применения израильской системы Barak-8, процитировало генерала издание Middle East Eye.

Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что британское судно Mercey пыталось преследовать российскую субмарину «Ростов-на-Дону» с ракетами «Калибр».