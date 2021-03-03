Генерал Акопян: во время войны в Карабахе израильский комплекс уничтожил ракету «Искандер», запущенную Арменией по Баку
3 марта 2021, 13:27
В ходе вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе израильский комплекс Barak-8 уничтожил ракету «Искандер», запущенную Арменией по городу Баку. С соответствующим заявлением выступил армянский генерал Мовсес Акопян.
Из слов военного следует, что инцидент, о котором идет речь, произошел в последние дни противостояния на территории Карабаха. Армянские силы запустили по Баку ракету «Искандер». Азербайджанская сторона смогла сбить снаряд посредством применения израильской системы Barak-8, процитировало генерала издание Middle East Eye.
Ранее сегодня портал Avia.pro написал, что британское судно Mercey пыталось преследовать российскую субмарину «Ростов-на-Дону» с ракетами «Калибр».
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.