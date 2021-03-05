Сейшельские острова планируют открыть границы для россиян в конце марта

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5 марта 2021, 10:31 Источник: Seychelles News Angecy

Сейшелы, pixabay.com

В пятницу, 5 марта, стало известно, что Сейшельские острова планируют открыть границы для иностранных туристов, в частности, россиян. Об этом заявил министр иностранных дел и туризма Сильвестр Радегонде.

Министр отметил, что Сейшельские острова рассчитывают получить передышку для экономики. Он подчеркнул, что спрос на отдых в настоящий момент есть во всем мире, и Сейшельские острова также рассматриваются туристами. Предполагается, что границы будут открыты с 25 марта.

Условием для въезда на Сейшелы станет отрицательный ПЦР тест на COVID-19, который должен быть выполнен не более чем за 72 часа до прибытия на курорт.