Названы самые интересные для путешественников места Челябинской области

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5 марта 2021, 08:53 Татьяна Михайлова Источник: Полит 74

Таганай. Фото Людмилы Ковалевой ("Южноуральская панорама")

Полученные с помощью опросов данные помогут региону нарастить туристический потенциал. Об этом написал заместитель министра экономического развития Челябинской области Андрей Минченко в своей авторской колонке, опубликованной на сайте издания «Полит 74».

Исследование, проведенное министерством экономического развития Челябинской области, показало, что большинство туристов ассоциируют Южный Урал с метеоритом. Об этом заявил 71% опрошенных жителей Москвы, Московской области, Пермского края, Республики Татарстан, Новосибирской области и других регионов. В числе популярных достопримечательностей — национальные парки, горы, санатории.

Эти и другие новые данные, которые привел Андрей Минченко, позволяют понять, на какую аудиторию туристов нужно ориентироваться региону, какая инфраструктура должна быть создана в первую очередь и как грамотно позиционировать Южный Урал.