Шеф Пентагона Ллойд Остин провел беседу со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе

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4 марта 2021, 21:47

флаги США и Грузии

Министр обороны США Ллойд Остин в телефонном разговоре со своим грузинским коллегой Джуаншером Бурчуладзе заявил о приверженности Штатов укреплению оборонных возможностей Грузии перед лицом "агрессии со стороны РФ".

Бурчаладзе поблагодарил своего коллегу за решительную поддержку и отметил приверженность грузинской стороны как двустороннему стратегическому сотрудничеству с США, так и избранному страной евроатлантическому курсу. Он "выразил благодарность за поддержку со стороны США военной модернизации в Грузии и усилий, направленных на проведение реформ, а также подчеркнул угрозу, которую Россия представляет для безопасности Грузии".

Avia.pro: вероятная коалиция Украины, Грузии и Молдавии в Черном море может угрожать России.