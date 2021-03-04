Bloomberg: американские сенаторы попросили Байдена ввести санкции против «Северного потока-2»
4 марта 2021, 19:41Источник:
ТАСС
Сорок американских сенаторов призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».
Агентство Bloomberg распространило информацию о письме группы сенаторов, адресованному Байдену, с просьбой «быстро и в полной мере» ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ должен напрямую поставляться Германии.
В обращении сенаторов от 3 марта говорится, что «в то время как строительство газопровода продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству трубопровода «Северный поток — 2» в Дании.
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