Bloomberg: американские сенаторы попросили Байдена ввести санкции против «Северного потока-2»

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4 марта 2021, 19:41 Источник: ТАСС

Джо Байден, фото: Yuri Gripas - Pool via CNP, globallookpress.com

Сорок американских сенаторов призвали президента США Джозефа Байдена ввести санкции против «Северного потока-2».

Агентство Bloomberg распространило информацию о письме группы сенаторов, адресованному Байдену, с просьбой «быстро и в полной мере» ввести санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве трубопровода «Северный поток-2», по которому российский газ должен напрямую поставляться Германии.

В обращении сенаторов от 3 марта говорится, что «в то время как строительство газопровода продолжается, есть публично доступная информация о судах и компаниях, вовлеченных в деятельность, подпадающую под санкции».

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству трубопровода «Северный поток — 2» в Дании.