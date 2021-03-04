Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству «Северного потока — 2»
4 марта 2021, 16:26Источник:
РИА Новости
Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству трубопровода «Северный поток — 2» в Дании. Судно покинуло немецкий порт Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний.
По информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, что «после их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании».
При этом трубоукладчик «Фортуна» продолжает работы по укладке труб «Северного потока 2» в водах Дании. Nord Stream 2 AG «направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA), все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».
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