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Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству «Северного потока — 2»

, 16:26 Источник: РИА Новости

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству «Северного потока — 2»
Судно Академик Черский, фото: сайт: flot.gazprom.ru

Судно-трубоукладчик «Академик Черский» присоединится к строительству трубопровода «Северный поток — 2» в Дании. Судно покинуло немецкий порт Висмар и направилось в район Калининграда для проведения ходовых и предэксплуатационных испытаний.

По информации оператора проекта Nord Stream 2 AG, что «после их завершения судно приступит к трубоукладочным работам в исключительной экономической зоне Дании».

При этом трубоукладчик «Фортуна» продолжает работы по укладке труб «Северного потока 2» в водах Дании.
Nord Stream 2 AG «направило необходимое уведомление в Морское управление Дании (DMA), все работы будут проводиться в соответствии с полученными разрешениями».

На Украине заявили о готовности к запуску  газопровода «Северный поток — 2». 

ИЧ

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