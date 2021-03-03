Бывший министр экономики Лановой объяснил, почему Украина не боится потерять $ 3 млрд из-за пуска «Северного потока-2»

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3 марта 2021, 10:29 Источник: НСН

фото: pixabay.com

Украина может потерять доход порядка трех миллиардов долларов из-за запуска газопровода «Северный поток-2». Бывший министр экономики Украины, президент Центра рыночных реформ Владимир Лановой считает, что для Киева это не страшно, так как всё равно эти деньги утопают в «бодяжке» «Нафтогаза».

По мнению украинского эксперта, «там ничего не поймешь — где у них доходы, где у них расходы».

Лановой считает, что пострадают жители Украины. Он убежден, что «народ станет беднее, так как власти повышают тарифы на тепло, электроэнергию, газ и другие энергетические ресурсы». «И это совершенно неоправданно», — подчеркнул Владимир Лановой.