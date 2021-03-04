Эрдоган заявил о необходимости снять односторонние санкции с Ирана

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4 марта 2021, 15:01 Источник: ТАСС

Реджеп Эрдоган. Фото: сайт Кремля.

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал снять односторонние санкции с Ирана.

Об этом турецкий лидер заявил, выступая на 14-м саммите лидеров Исламской восьмерки, куда входят Бангладеш, Египет, Нигерия, Индонезия, Иран, Малайзия, Пакистан и Турция.

По его словам, прекращение односторонних санкций с Ирана будет способствовать экономическому процветанию и установлению стабильности в регионе.

Ранее сообщалось, что Иран обеспокоен присутствием крайне радикальных военизированных суннитских групп в Нагорном Карабахе.