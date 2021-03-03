Иран обеспокоен присутствием крайне радикальных военизированных суннитских групп в Нагорном Карабахе

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3 марта 2021, 13:43

Фото с сайта агентства «САНА».

Заместитель министра иностранных дел Ирана по политическим вопросам Аббас Аракчи выразил глубокую обеспокоенность своей страны по поводу присутствия такфиристских террористов в Нагорном Карабахе. Об этом сообщает сирийское новостное агентство «САНА».

В ноябре 2020 года официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объявил, что турецкий режим перебросил террористов из Сирии в зону конфликта в Нагорный Карабах. Кроме того, сообщения СМИ подтвердили, что режим Эрдогана перебросил своих наемников из северной Сирии для участия в боевых действиях в регионе. Телерадиовещательная организация Би-би-си опубликовала интервью террористов из Сирии, которые были переброшены турецким режимом в зону боевых действий.

Иранское информационное агентство IRNA процитировало слова Аракчи на международной конференции по Карабаху, подтвердившего, что Иран с самого начала конфликта в Карабахе призывал к его урегулированию и его страна все еще работает над тем, чтобы использовать все возможности в урегулировании конфликта».