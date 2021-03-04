На Украине заявили о начале третьей волны коронавируса

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4 марта 2021, 14:10 Источник: Интерфакс

Денис Шмыгаль. Фото: сайт правительства Украины

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль сообщил о начале третьей волны пандемии.

По его словам, как только большая часть областей перейдут в «красную» зону эпидемиологической опасности, стране придется возвращаться к введению локдауна.

«Процесс вакцинации в мире займет, как минимум, два года, на протяжении которых необходимо будет сохранять масочный режим. Но не нужно радовать себя иллюзиями, что вакцина всех спасет», - заявил украинский премьер.

Шмыгаль также допустил возможность начала четвертой и пятой волны пандемии.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский привился от коронавируса.