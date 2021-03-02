Зеленский привился от коронавируса

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2 марта 2021, 15:20

Владимир Зеленский, фото: Twitter

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с украинскими силовиками на линии соприкосновения в Донбассе привился от новой коронавирусной инфекции вакциной AstraZeneca.

«Сделал прививку от COVID-19. Сделал это на передовой с нашими солдатами в качестве главнокомандующего. Та же Oxford/AstraZeneca (Сovishield) из Индии, которая была доставлена первой на Украину и получена миллионами людей в мире. Вакцина позволит нам снова жить без ограничений», - высказал он.

Во вторник Зеленский отправился в Донбасс для встречи с украинскими военнослужащими, также там будет присутствовать председатель Европейского совета Шарль Мишель.

Напомним, что 24 февраля Украина начала масштабную вакцинацию против коронавируса.