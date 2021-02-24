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На Украине начали вакцинацию от коронавируса

, 18:39

На Украине начали вакцинацию от коронавируса
вакцина, фото: Europa Press/M.FernÃNdez. Poo/ globallookpress.com

Украина начала вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду, 24 февраля, председатель государственной администрации в Черкасской области Александр Скичко.

«Черкасская область - первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca», - пояснил он.

Скичко отметил, что в области на сто процентов готовы к первому этапу вакцинации. По его словам, первым прививку сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.

Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против коронавируса прилетел в Киев во вторник утром.  Препарат начали распределять по регионам, в среду вакцинацию планируется начать в семи областях Украины.

БА

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