На Украине начали вакцинацию от коронавируса

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24 февраля 2021, 18:39

вакцина, фото: Europa Press/M.FernÃNdez. Poo/ globallookpress.com

Украина начала вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду, 24 февраля, председатель государственной администрации в Черкасской области Александр Скичко.

«Черкасская область - первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca», - пояснил он.

Скичко отметил, что в области на сто процентов готовы к первому этапу вакцинации. По его словам, первым прививку сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.

Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против коронавируса прилетел в Киев во вторник утром. Препарат начали распределять по регионам, в среду вакцинацию планируется начать в семи областях Украины.