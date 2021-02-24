На Украине начали вакцинацию от коронавируса

Украина начала вакцинацию против новой коронавирусной инфекции. Об этом сообщил в среду, 24 февраля, председатель государственной администрации в Черкасской области Александр Скичко.
«Черкасская область - первая область на Украине, которая уже получила вакцину. Именно с нас начинается всеукраинская вакцинация. В этот момент получаем 16,2 тысячи доз вакцины Oxford/AstraZeneca», - пояснил он.
Скичко отметил, что в области на сто процентов готовы к первому этапу вакцинации. По его словам, первым прививку сделал врач-реаниматолог Евгений Горенко, работающий в COVID-отделении Черкасской областной больницы.
Самолет из Индии с 500 тысячами доз вакцины Oxford/AstraZeneca против коронавируса прилетел в Киев во вторник утром. Препарат начали распределять по регионам, в среду вакцинацию планируется начать в семи областях Украины.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.