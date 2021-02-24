Эксперт Бушуев объяснил, почему Россия и Китай совершили «преступление» в сфере «вакционной дипломатии»

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24 февраля 2021, 13:10 Источник: Свободная пресса

Вакцина "Спутник V". Фото: сайт Минпромторга РФ

Россия и Китай смогли переступить через такой барьер, как выгода и исключительная собственность на вакцину. Так считает независимый финансовый эксперт Алексей Бушуев.

По его словам, западные фармацевтические корпорации не могли просто так отдать технологию производства вакцины, не могли и упустить прибыль на рынке, где покупатели – целые государства – готовы развязать войну, лишь бы получить твой товар.

«Шахматный конь может перепрыгивать любые препятствия, любые фигуры. Неожиданным препятствием в борьбе с коронавирусом стало то, на чем держится современное капиталистическое общество — право собственности», - сказал эксперт.

Он также отметил, что Россия и Китай смогли переступить через такой барьер, как выгода, исключительная собственность на вакцину.

«Но этим они совершили «преступление» против самих основ капиталистического общества», - считает Бушуев.

Ранее сообщалось, что власти Словакии вернутся к обсуждению возможности покупки вакцины «Спутник V».