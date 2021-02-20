Власти Словакии вернутся к обсуждению возможности покупки вакцины «Спутник V»

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20 февраля 2021, 14:16 Источник: eadaily.com

Вакцина Спутник V. Фото: пресс-служба Минздрава РФ

Премьер-министр Словакии Игор Матович заявил, что около 300 тыс. жителей Словакии хотели бы сделать прививки российской вакциной «Спутник V».

По его словам, руководству страны нельзя медлить с принятием решения о покупке «Спутника V», дожидаясь несколько месяцев регистрации этой вакцины Европейским агентством лекарственных препаратов. Это связано с тем, что республика испытывает острый недостаток вакцин, которые получает при посредничестве Еврокомиссии.

Словацкий премьер выразил глубокое разочарование тем, что ранее правительство не смогло принять решение о покупке для применения в республике «Спутника V», но в предстоящие выходные кабмин вернется к этому вопросу.

Ранее сообщалось, что в Иране запустят массовое производство российской вакцины «Спутник V».