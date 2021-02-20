В Иране запустят массовое производство российской вакцины «Спутник V»

Иран запустит массовое производство российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее собираются использовать на территории страны.
Об этом заявил глава администрации президента Исламской Республики Махмуд Ваези. По его словам, производство препарата «Спутник V» начнётся в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с Россией.
Также сообщается, что Тегеран решил использовать для национальной кампании вакцинации набор разных препаратов, включая российский, индийский и китайский, а также в перспективе собственного производства.
Ранее сообщалось, что Мексика получит российскую вакцину «Спутник V» вечером 22 февраля.
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