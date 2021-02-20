ПОДПИСКА (Газеты + Книги + Бонусы) или Войти в КЛАН

Аргументы Недели В мире 13+

В Иране запустят массовое производство российской вакцины «Спутник V»

, 12:17 Источник: eadaily.com

В Иране запустят массовое производство российской вакцины «Спутник V»
Вакцина "Спутник V". Фото: сайт РФПИ

Иран запустит массовое производство российской вакцины от коронавирусной инфекции. Ее собираются использовать на территории страны.

Об этом заявил глава администрации президента Исламской Республики Махмуд Ваези. По его словам, производство препарата «Спутник V» начнётся в соответствии с ранее достигнутой договоренностью с Россией.

Также сообщается, что Тегеран решил использовать для национальной кампании вакцинации набор разных препаратов, включая российский, индийский и китайский, а также в перспективе собственного производства.

Ранее сообщалось, что Мексика получит российскую вакцину «Спутник V» вечером 22 февраля.

ДВа

В мире

Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

Вассерман: крупномасштабное наступление Украины на ДНР и ЛНР может начаться весной

Крупномасштабное наступление Украины на самопровозглашенные ДНР и ЛНР может начаться весной. Такой вариант развития событий в Донбассе допустил Анатолий Вассерман, российский политический консультант.

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью