Мексика получит российскую вакцину «Спутник V» вечером 22 февраля

Мексика получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 февраля вечером по местному времени.
По словам замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля, препарат из Москвы в Мехико привезет самолет международной почтовой службы. Он также отметил, что российскую вакцину сначала будут использовать в неблагополучных районах столичного региона для защиты пожилого населения.
В Мексике с конца февраля 2020 года коронавирусом в стране заразились порядка 2,22 млн человек. В последние 14 дней симптомы вызываемого инфекцией заболевания проявились примерно у 56 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино.
Станьте членом КЛАНА и каждый вторник вы будете получать свежий номер «Аргументы Недели», со скидкой более чем 70%, вместе с эксклюзивными материалами, не вошедшими в полосы газеты. Получите премиум доступ к библиотеке интереснейших и популярных книг, а также архиву более чем 700 вышедших номеров БЕСПЛАТНО. В дополнение у вас появится возможность целый год пользоваться бесплатными юридическими консультациями наших экспертов.
Введите свой электронный адрес, после чего выберите любой удобный способ оплаты годовой подписки
Или
Отсканируйте QR. В открывшемся приложении Сбербанк Онлайн введите стоимость подписки год (490 рублей). После чего вышлите код подтверждения на почту shop@argumenti.ru
Оставайтесь с нами. Добавьте нас в Ваши источники и подпишитесь на наши соцсети.