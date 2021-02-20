Мексика получит российскую вакцину «Спутник V» вечером 22 февраля

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20 февраля 2021, 09:07 Источник: eadaily.com

Вакцина "Спутник V". Фото: сайт Минпромторга РФ

Мексика получит первую партию российской вакцины от коронавируса «Спутник V» 22 февраля вечером по местному времени.

По словам замминистра здравоохранения республики Уго Лопес-Гателля, препарат из Москвы в Мехико привезет самолет международной почтовой службы. Он также отметил, что российскую вакцину сначала будут использовать в неблагополучных районах столичного региона для защиты пожилого населения.

В Мексике с конца февраля 2020 года коронавирусом в стране заразились порядка 2,22 млн человек. В последние 14 дней симптомы вызываемого инфекцией заболевания проявились примерно у 56 тысяч человек.

Ранее сообщалось, что российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино.