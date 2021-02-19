Российскую вакцину «Спутник V» зарегистрировали в Сан-Марино

В пятницу, 19 февраля, стало известно, что старейшая в мире конституционная республика Сан-Марино одобрила использование на своей территории российской вакцины против коронавируса "Спутник V".
В пресс-релизе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) отметили, что министерство здравоохранения Сан-Марино приняло решение одобрить применение вакцины против коронавирусной инфекции "Спутник V", которая ранее была создана в Российской Федерации.
Подчеркивается, что регистрация препарата была осуществлена в рамках ускоренной процедуры. Уточняется также, что республика Сан-Марино стала 30-й страной мира, одобрившей применение "Спутника V".
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