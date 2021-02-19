Financial Times: США пока не намерены жертвовать вакцину от COVID-19 другим странам

Издание Financial Times утверждает, что власти США не будут отправлять вакцину от COVID-19 в развивающиеся государства до того, как в Штатах не будет достаточно препаратов для вакцинации американцев.
Газета, ссылаясь на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена, отметила, что американские власти сконцентрированы в настоящий момент исключительно на вакцинации жителей США.
Другой неназванный чиновник отметил, что новый лидер Соединенных Штатов попросил сотрудников администрации рассмотреть возможность пожертвования "излишка" вакцин, когда в стране будет достаточное количество препаратов для полного удовлетворения внутреннего спроса.
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