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Financial Times: США пока не намерены жертвовать вакцину от COVID-19 другим странам

, 12:47 Источник: Financial Times

Financial Times: США пока не намерены жертвовать вакцину от COVID-19 другим странам
шприц, ампулы, pixabay.com

Издание Financial Times утверждает, что власти США не будут отправлять вакцину от COVID-19 в развивающиеся государства до того, как в Штатах не будет достаточно препаратов для вакцинации американцев.

Газета, ссылаясь на неназванных представителей администрации президента Джо Байдена, отметила, что американские власти сконцентрированы в настоящий момент исключительно на вакцинации жителей США.

Другой неназванный чиновник отметил, что новый лидер Соединенных Штатов попросил сотрудников администрации рассмотреть возможность пожертвования "излишка" вакцин, когда в стране будет достаточное количество препаратов для полного удовлетворения внутреннего спроса.

ЕТ

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