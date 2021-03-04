Президент Эстонии призвала страны к диалогу с РФ: «Принять такой, какая она есть»

Президент Эстонии Керсти Кальюлайд заявила, что Запад должен принять Россию «такой, какая она есть». По ее словам, странам следует наладить диалог с Москвой, но не отказываться от своих принципов.
«Вовлечение не означает отказа от своих принципов. Я - за диалог, но в нем нужно быть твердыми и давать четкий посыл. В этом наша общая задача - работать с этими трудными вопросами», - высказала она.
Кальюлайд отметила, что «Запад должен принять Россию такой, какая она есть», поскольку это даст возможность больше ее понимать. В пример сотрудничества Москвы и ЕС президент привела совместные проверки границ, решение экологических проблем и обмен студентами.
Ранее политолог Сергей Белашко объяснил, почему на Украине до сих пор так много пророссийски настроенных людей.
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