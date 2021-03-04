Политолог Белашко назвал причину пророссийских настроений на Украине

Аргументы Недели → В мире 13+

4 марта 2021, 12:05 Источник: РИА Новости

флаг Украины, фото: Sergey Kovalev/Global Look Press

Политолог Сергей Белашко объяснил, почему на Украине до сих пор так много пророссийски настроенных людей. По его словам, все дело в том, что рядом находится Белгород.

«Почему в том же Харькове и Харьковской области так сильны пророссийские настроения? Потому что рядом российский Белгород, валовый внутренний продукт которого в советское время был в два раза или даже более ниже, чем в Харькове, а сейчас он в два раза выше. Вот как бы и все, в четыре раза изменилось соотношение, и всем понятно, где богатый сосед», - высказал он.

Белашко отметил, что украинцы видят, насколько сильно улучшилась экономическая ситуация в России за последние 20 лет.

Ранее в интервью одному украинскому телеканалу житель Харьковской области заявил, что крымские пенсионеры живут гораздо лучше, чем на Украине, и получают намного более высокие пенсии, «а коммунальные услуги с энергетикой в десятки раз ниже». У его брата «пенсия в 8 раз больше», уточнил он.